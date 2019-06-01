سياسي يمني يكشف السبب الرئيسي لاستقالة الوزير «اليماني»

الخميس 13 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 1203

علق المحلل السياسي اليمني عبدالناصر المودع، على استقالة وزير الخارجية خالد اليماني، مستبعدا ان يكون الفشل هما لرموز الشرعية يدفعها للاستقالة.

ونقلت صحيفة"أخبار اليوم"عن المودع قوله ، الى ان الاسباب الحقيقية التي تقف وراء استقالة اليماني لازالت غير واضحة، لافتا الى انه لا يبدو بأن السبب هو قضية اتفاقية السويد؛ لأن موضوع الفشل ليس هو ما يشغل الرئيس عبدربه منصور هادي أو يهمه كون الفشل أصبح عنوان لهادي وسلطته، حد تعبيره.

وقال: قد يكون السبب لاستقالة اليماني يتمثل برغبة هادي في اقالته والاتيان بشخص جديد.

واوضح بان بقاء اليماني او رحيله لن يغير من موضوع اتفاقية الحديدة شيئا، لأن بنود الاتفاقية لا يمكن تنفيذها فكل الأطراف لها تفسيرها الخاص الذي يعني بأن كل طرف لن ينفذ الا ما يعتقد انه يخدم مصلحته.

وكان الوزير اليماني في الواجهة أثناء مفاوضات السويد، في إدارة ملف التفاوض ووقع في موقف محرج بعد مرور أكثر من 6 أشهر على اتفاق ستوكهولم دون تنفيذ.