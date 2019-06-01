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الصين تتوعد واشنطن: سنقاتل للنهاية في حالة الحرب التجارية

الخميس 13 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلن المندوب الدائم للصين بفرع الأمم المتحدة في جنبف، تشينغ سيوي، اليوم الخميس، أن بلاده تعول على تسوية الخلافات مع الولايات المتحدة عن طريق التفاوض، لكنها مستعدة للقتال حتى النهاية في حالة الحرب التجارية.

وقال المندوب في إحاطة: "إذا كانت المسألة تقتصر على نزاع تجاري، فأنا لست خبيرا، ولكني أعتقد أن كل شيء كان من الممكن أن يصبح أسهل من ذلك. يمكننا تطوير حزمة، ربما لا ترضي الطرفين بنسبة 100%، ولكن سيكون الطرفان على استعداد للعمل معها. ولكن إذا كان الموقف أكثر من مجرد نزاع تجاري ، فسيكون الوضع مختلفا".

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وأضاف المندوب الصيني: "ما زلنا نأمل أن يكون من الممكن وضع حزمة مشتركة. نحن مستعدون للحوار والأبواب مفتوحة. ولكن إذا واجهنا حربا تجارية لم تكن خيارنا، فسيتعين علينا القتال حتى النهاية".

وقامت الولايات المتحدة بتصعيد حرب الرسوم الجمركية مع الصين، عبر زيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في ظل محادثات تمثل محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق تجاري.

 

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