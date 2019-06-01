صحفي خليجي يدعو لقصف قناة الجزيرة

الخميس 13 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 543

أثار صحفي سعودي، جدلاً واسعًا بدعوته قوات التحالف التي تقودها بلاده إلى استهداف قناة "الجزيرة" القطرية، قائلاً إنها أصبحت "هدفًا مشروعًا"، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي تعرض لها مطار "أبها" أمس، بدعوى أنها تدعمها.

وقال الكاتب الصحفي المعروف باسم "صحفي الديوان"، خالد المطرفي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن “من حق التحالف العربي وفقًا للقانون الدولي ليس فقط استهداف منصات إطلاق الصواريخ التي استهدفت مطار أبها بل أيضًا من قام بإصدار الأوامر أو مولها أو دعمها في الإعلام مما يعني بأن قناة الجزيرة في قطر يمكن أن تكون أحد الأهداف التي يجوز استهدافها من التحالف لدعمها لتلك العملية الإرهابية”.

وأضاف: "الدعم القطري للأعمال الإرهابية التي يرتكبها الحوثي من خلال تبرير أفعالهم وتأييد مواقفهم ونشرها على قناة الجزيرة وبقية المنصات الإعلامية التي تملكها قطر هو شكل من أشكال دعم الإرهاب المحظور في القواعد الدولية المنظمة لمكافحة الإرهاب وهو أمر يؤكد بأن حكومة قطر داعم للإرهاب".

وذكّر بأنه "كانت ادارة الرئيس بوش الابن قد قررت في وقت ما استهداف قناة الجزيرة في قطر بعد أن أصبحت منصة ترويج لتنظيم القاعدة وأبرز قادتها مثل ابن لادن والظواهري والزرقاوي لكنها تراجعت عن ذلك بعد أن رضخ تنظيم الحمدين لما تريده الولايات المتحدة ويبدو ان هناك حاجة لاستعارة ذات الفكرة عمليًا".

وأشار إلى أن "القانون الدولي أعطى للتحالف امكانية الرد على استهداف مطار أبها من عدة صعد ولا يختص ذلك على جماعة الحوثي بل هناك سلسلة كبيرة من الأهداف التي أجازت الاتفاقيات الدولية وقوانين الحرب حق التحالف القانوني بضربها فقناة الجزيرة في قطر والمسيرة وغيرهم هم أهداف مشروعة قانوناً ومنطقاً".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 على خلفية اتهام الدوحة بتمويل "الإرهاب"، الأمر الذي ترفضه قطر بشدة، وتتهم الدول الأربع بالتدخل في شئونها الداخلية.

يذكر أن غلق قناة "الجزيرة" يعد أحد الشروط الثلاثة عشر التي وضعتها الدول الأربع من أجل إنهاء الأزمة مع قطر، وهي الشروط التي ردت عليها القيادة القطرية بالرفض جملة وتفصيلاً.