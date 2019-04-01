اول رد عسكري من التحالف بعد استهداف مطار أبها

الخميس 13 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الخميس، مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في العاصمة صنعاء.

واستهدفت الغارات الجوية مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في منطقة الصباحة غربي العاصمة.

كما قصفت المقاتلات بعدة غارات جوية مواقع للمليشيا الانقلابية في معسكر الصيانة شمالي العاصمة، فيما استهدفت بغارات أخرى مواقع المليشيا في جبل نقم شرقي العاصمة.

في السياق، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات جوية مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية، جنوبي محافظة ذمار.

وكان التحالف توعد برد حازم على استهداف الحوثيين مطار ابها امس الاربعاء .