بن سلمان يهدد والتحالف يتوعد - الأمم المتحدة تتحرك لانقاذ الحوثي وتصدر بيان متخاذل

الخميس 13 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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علقت الأمم المتحدة على حادثة استهداف مطار أبها وابدت قلقها العميق إزاء استهداف مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران لمطار أبها المدني بجنوب السعودية، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتفادي المزيد من التصعيد.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء: “نحث جميع الأطراف على منع وقوع أي حوادث من شأنها تصعيد الوضع الحالي وتشكيل تهديد خطير على الأمن الوطني والإقليمي وتقويض العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة في اليمن”.

وذكّر المسؤول الأممي جميع الأطراف ببيان مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اليمن الذي يشدد على ضرورة ضمان أمن المدنيين والبنى التحتية المدنية الحيوية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

كما جدد الدعوة الموجهة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين إلى إعادة الانخراط في العملية السياسية والتركيز على حوار يمني شامل في سبيل إنهاء القتال.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن أكد أمس إصابة 26 مدنيا جراء استهداف الحوثيين للمطار بمقذوف سقط بصالة القدوم .. متوعدا برد قوي .

وكان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان قال ان بلاده سترد على جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر..مبينا: “إن وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه المليشيات الإرهابية.

وأكد ابن سلمان عبر حسابه بموقع تويتر: أن النظام الإيراني ةمنذ 40 عاما يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي.

داعيا المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه”.