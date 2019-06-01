تنطلق اليوم ... . 5 شروط لحضور حفلات الديسكو الحلال بالسعودية

الخميس 13 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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حددت الجهة المنظمة لحفلات "ديسكو وايت"، أول ملهى ليلي سعودي، والمعروف إعلاميًا باسم "الديسكو الحلال"، 5 شروط لحضورها أولى الحفلات التي ستنظم بمدينة جدة السعودية اليوم.

ونشر موقع "styticket" الخاص بحجز التذاكر والفعاليات، شروط أولى حفلات ديسكو "وايت" الحلال، والتي ستبدأ في العاشرة مساء اليوم.

وتتضمن الحفلة 5 شروط وهي كالآتي:

- ممنوع التصوير تماما