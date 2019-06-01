اول رد عسكري من التحالف بعد استهداف مطار أبها خبر غير سار لليمنيين الراغبين في الحصول على جواز سفر بن سلمان يهدد والتحالف يتوعد - الأمم المتحدة تتحرك لانقاذ الحوثي وتصدر بيان متخاذل تنطلق اليوم ... . 5 شروط لحضور حفلات الديسكو الحلال بالسعودية توجيه دعوة عاجلة الى الرئيس هادي تطالبه بالتدخل السريع ووقف عبث الامارات كذبة اممية من العيار الثقيل شاهد : اشتعال النيران في ناقلة النفط بخليج عمان - هجوم جديد ودولة خليجة تعلن حالة الاستعداد القصوى أول كابتن طيار سعودية .. ماذا قالت بعد التحليق لأول مرة؟ من قام باستهداف حاملات النفط العملاقة في بحر عمان الإمارات تمنع برنامج إعلامية مصرية شهيرة
حددت الجهة المنظمة لحفلات "ديسكو وايت"، أول ملهى ليلي سعودي، والمعروف إعلاميًا باسم "الديسكو الحلال"، 5 شروط لحضورها أولى الحفلات التي ستنظم بمدينة جدة السعودية اليوم.
ونشر موقع "styticket" الخاص بحجز التذاكر والفعاليات، شروط أولى حفلات ديسكو "وايت" الحلال، والتي ستبدأ في العاشرة مساء اليوم.
وتتضمن الحفلة 5 شروط وهي كالآتي:
- ممنوع التصوير تماما