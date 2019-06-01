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تنطلق اليوم ... . 5 شروط لحضور حفلات الديسكو الحلال بالسعودية

الخميس 13 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات
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حددت الجهة المنظمة لحفلات "ديسكو وايت"، أول ملهى ليلي سعودي، والمعروف إعلاميًا باسم "الديسكو الحلال"، 5 شروط لحضورها أولى الحفلات التي ستنظم بمدينة جدة السعودية اليوم.

ونشر موقع "styticket" الخاص بحجز التذاكر والفعاليات، شروط أولى حفلات ديسكو "وايت" الحلال، والتي ستبدأ في العاشرة مساء اليوم.

وتتضمن الحفلة 5 شروط وهي كالآتي:

- ممنوع التصوير تماما

  • ممنوع دخول من هم أقل من 18 عاما 
  •  - ممنوع لبس الشورت - التذاكر المباعة لا تسترد -
  • الأسعار غير شاملة الضريبة. ولن يقدم الملهى خمورًا ولن يسمح لمن هم دون الـ 18 من دخوله، كما أن مواعيد العمل من العاشرة مساءً وحتى الثالثة صباحًا.
  • ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المهندس رائد أبو زنادة، المشرف العام على "موسم جدة"، نفيه وجود أي فعالية مُخلة بالآداب أو الذوق العام أو مخالفة لأعراف المجتمع ضمن فعاليات الموسم التي تستمر حتى 18 يوليو المقبل. 
  • جاء ذلك ردًا على مزاعم وجود مخالفات في فعاليتي "وايت كلوب" و"نيكي بيتش"، واصفًا ما أثير بأنه محض كذب وافتراء.
  • وقال سيرج تريد، مدير الاتصالات الإقليمي في Addmind Hospitality Group، الشركة المالكة للعلامة التجارية "وايت"، إنه من المقرر افتتاح نادي ملهى ليلي في مدينة جدة السعودية في وقت ما من هذا الأسبوع، وستفتح الصالة بشكل موسمي كجزء من مهرجان "موسم جدة".
  • وأوضح أن المقهى والصالة الراقية سيفتتحان على طول واجهة جدة البحرية، وسيضمان أنواعًا مختلفة من الموسيقى تلبي الأذواق المختلفة. وعلى الأرجح سيستمتع محبو EDM والموسيقى التجارية وRnB والهيب هوب بالمكان، وفقا لموقع "Stepfeed" الإماراتي باللغة الإنجليزية.

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