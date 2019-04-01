توجيه دعوة عاجلة الى الرئيس هادي تطالبه بالتدخل السريع ووقف عبث الامارات

الخميس 13 يونيو-حزيران 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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دعا مصدر محلي بمحافظة شبوة (شرق اليمن) الرئيس هادي باتخاذ إجراءات وتدابير سريعة وعاجلة، حيال ما تقوم به الامارات من عبث ودعم مباشر لمليشيات مسلحة في المحافظة.

وقال المصدر في تصريح صحفي ان الامارات تسعى لافشال السلطات الشرعية في المحافظات المحررة من خلال دعم مليشيات مسلحة خارج اطار المؤسسات العسكرية والأمنية والتابعة للشرعية التي جاءت الامارات بطلب منها ضمن دول التحالف.

واكد المصدر ان الامارات تسعى للسيطرة على ابار النفط وخطوط الانبوب، وذلك من خلال دعم مليشيات تسعى لخلق الفوضى والسيطرة على منابع النفط تحت مسمى المقاومة الجنوبي والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشار ان الامارات تسعى عبر ادواتها للسيطرة على المواقع السيادية والايرادية للدولة، من اجل خنق الحكومة وعدم السماح لها بتشغيل الشركات النفطية العاملة في المحافظة لا سيما وهي تستخدم منشأة بالحاف الغازية قاعدة عسكرية لها وترفض إعادة تصدير الغاز.

يتزامن ذلك مع زيارة رسمية الى دولة الامارات يجريها رئيس الحكومة اليمنية رفقة عدد من الوزراء .

ومن بين ابرز الملفات المطروحة خلال الزيارة بحث اعادة انتاج وتصدير النفط والغاز ، حيث تتهم الامارات بعرقلة جهود الشرعية لاعادة انتاج وتصدير نفط وغاز اليمن