كذبة اممية من العيار الثقيل

الخميس 13 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 917

اثبتت الامم المتحدة استمرارها في مسرحية انسحاب الحوثيين من الحديدة وواصلت تواطئها مع الانقلابيين.

حيث قالت بعثة تابعة للأمم المتحدة معنية بمراقبة اتفاق للسلام في محافظة الحديدة اليمنية الأربعاء إنها لم تكشف أي وجود لقوات الحوثيين في ثلاثة موانئ رئيسية منذ انسحاب الجماعة منها قبل شهر.

وتصاعد التوتر مجددا يوم الأربعاء بعدما تسبب صاروخ أطلقه الحوثيون على مطار مدني في جنوب السعودية في إصابة 26 شخصا في هجوم تعهد التحالف العسكري بقيادة السعودية بأن يرد عليه بصرامة.

والتقت الحكومة اليمنية مع جماعة الحوثي في شهر ديسمبر كانون الأول في السويد حيث اتفقا على وقف إطلاق النار وسحب القوات من الحديدة. ووفقا للمرحلة الأولى من الاتفاق انسحب الحوثيون من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الشهر الماضي.

وقال اللفتنانت جنرال مايكل لوليسجارد الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الحديدة في بيان إن دوريات الأمم المتحدة المنتظمة لم تلحظ أي وجود لقوات الحوثيين في الموانئ الثلاثة منذ يوم 14 مايو أيار.

وأضاف أن قوات خفر السواحل توفر الأمن للموانئ لكن لم تتمكن الأمم المتحدة حتى الآن من التأكد مما إذا كان قوامها لا يتجاوز 450 فردا بحسب الاتفاق.

وقال لوليسجارد إن العتاد العسكري للحوثيين لا وجود له في الصليف ورأس عيسى لكنه لا يزال موجودا بصورة كبيرة في الحديدة.

ودعا الحوثيين إلى ”إكمال إزالة جميع المظاهر العسكرية على وجه السرعة، بما في ذلك الخنادق، في إطار التزامهم بالعملية“.

كما حث لوليسجارد جميع الأطراف على استكمال مفاوضاتها للسماح بالتنفيذ الكامل للمرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة.

وكانت الشرعية وصفت انسحاب الحوثيين بالمسرحية.