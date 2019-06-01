أول كابتن طيار سعودية .. ماذا قالت بعد التحليق لأول مرة؟

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بعد 6 سنوات من حصولها على رخصة من هيئة الطيران المدني تمكنت الكابتن طيار السعودية، ياسمين الميمني، من التحليق بأول رحلة طيران رسمية لها عقب انضمامها لشركة طيران في المملكة.
ووفقاً لصحيفة"عكاظ" السعودية، قالت الميمني: وضعت قدمي على أول طريق النجاح، وخطوت خطواتي الأكثر أهمية نحو تحقيق هدفي منذ تخرجي عام 2013.
من جهته قال المدير العام لعمليات شركة “نسمة للطيران”، الكابتن أحمد الجهني، إن ياسمين تقدمت مع فتاة أخرى و75 شابا لاختبارات البرنامج، واجتاز منهم 11 متقدما، بينهم ياسمين.
وأضاف الجهني، “بدأت دورة التدريب للمتقدمين داخل السعودية، ثم خضعوا للتدريب على الطائرة من نوع ARTونجحوا في الدورة بدرجات عالية، ثم أرسلوا للتدريب خارج المملكة (مدريد وجاكرتا) واجتازوا التدريب”.