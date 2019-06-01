الإمارات تمنع برنامج إعلامية مصرية شهيرة انفجارات مهولة تستهدف ناقلات نفط عملاقة في بحر عمان .. ... عاجل الألغام في اليمن تحصد 5 من أسرة واحدة خلال رحلة الفرار هكذا علقت الأمم المتحدة على الهجوم الحوثي على مطار أبها تعليقاً على هجوم «أبها»..«بن سلمان» يوجه رسالة غاضبة «للحوثيين»ويؤكد:«وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها» وزير الدفاع يطّلع على الخدمات الطبية المقدمة لجرحى الجيش بمستشفى «مأرب» الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي كتائب«أبو العباس»تخدم«الحوثيين»في «تعـز»بهذة الخطوة..ودعوات «للجيش» بالتدخُّل العاجل بعد رصد دقيق.. الجيش ينفذ عملية هجومية نوعية بـ«الضالع» «الحوثيون» يستنجدون مجدداً بـ«حزب الله» والأخير يرسل فريقاً سريا لتنفيذ هذه المهمة في «اليمن»-مصادر استخباراتية تكشف التفاصيل
قرر وزير الإعلام الإماراتي سلطان الجابر حظر بث برنامج إعلامية مصرية شهيرة بعد طلب تلقاه من مسؤول مصري.
و وجه "الجابر" خطاًبا إلى الكاتب مكرم محمد أحمد - رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمصر- يخطره فيه بتواصله مع قناتي الظفرة وحواس الإماراتيين لوقف برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة .
وأشار الجابر إلى أنه أبلغ القنوات الإماراتية بضرورة حذف أي محتوى يخالف المعايير والأكواد المصرية في برنامج "شيخ الحارة" ، مؤكدًا حرصه على العلاقات المصرية الإماراتية في ظل القيادتين الحكيمتين للبلدين وفق ما ورد في خطابه.
وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، خاطب نظيره الإماراتي حول لجوء قناة القاهرة والناس لبيع برنامج "شيخ الحارة" لقنوات إماراتية عقب قرار وقفه في مصر بقرار من المجلس الأعلى للإعلام، وهو ما استجاب له الجانب الإماراتي على الفور