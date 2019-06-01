الإمارات تمنع برنامج إعلامية مصرية شهيرة

الخميس 13 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 صباحاً / مارب برس - وكالات

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قرر وزير الإعلام الإماراتي سلطان الجابر حظر بث برنامج إعلامية مصرية شهيرة بعد طلب تلقاه من مسؤول مصري.

و وجه "الجابر" خطاًبا إلى الكاتب مكرم محمد أحمد - رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمصر- يخطره فيه بتواصله مع قناتي الظفرة وحواس الإماراتيين لوقف برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة .

وأشار الجابر إلى أنه أبلغ القنوات الإماراتية بضرورة حذف أي محتوى يخالف المعايير والأكواد المصرية في برنامج "شيخ الحارة" ، مؤكدًا حرصه على العلاقات المصرية الإماراتية في ظل القيادتين الحكيمتين للبلدين وفق ما ورد في خطابه.

وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، خاطب نظيره الإماراتي حول لجوء قناة القاهرة والناس لبيع برنامج "شيخ الحارة" لقنوات إماراتية عقب قرار وقفه في مصر بقرار من المجلس الأعلى للإعلام، وهو ما استجاب له الجانب الإماراتي على الفور