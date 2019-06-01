هكذا علقت الأمم المتحدة على الهجوم الحوثي على مطار أبها

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أعربت الأمم المتحدة عن قلق عميق إزاء الهجوم الصاروخي على مطار أبها المدني جنوب المملكة العربية السعودية، وحثت جميع الأطراف على منع وقوع مثل هذه الحوادث التي تصعد الوضع الحالي وتشكل تهديدا خطيرا على الأمن الوطني والإقليمي وتقوض العملية السياسية في اليمن بقيادة الأمم المتحدة، وذلك حسبما قال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي اليومي.
وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة، دعوة بيان مجلس الأمن الأخير، لجميع الأطراف بضرورة ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وقال إن الأمم المتحدة "تحث كلا الطرفين (الحكومة اليمنية والحوثيين) على بذل مزيد من الجهود لإعادة الانخراط في العملية السياسية، وإنهاء الصراع والعمل على حوار يمني شامل".