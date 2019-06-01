وزير الدفاع يطّلع على الخدمات الطبية المقدمة لجرحى الجيش بمستشفى «مأرب»

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قام وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم، الاربعاء 12 يونيو 2019 م بزيارة تفقدية لدائرة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، واطّلع على مستوى الخدمات المقدمة لابطال الجيش الذين أصيبوا خلال مشاركتهم في معارك مواجهة المليشيا الحوثية والدفاع عن الثورة والجمهورية.
كما قام وزير الدفاع بزيارة إلى مستشفى الهيئة العام بمأرب واطّلع على مستوى الخدمات العلاجية والرعاية المقدمة لأبطال الجيش.
وعقد الفريق المقدشي اجتماعا بقيادة ومسئولي دائرة الخدمات الطبية وادارة مستشفى الهيئة العام، واستمع منهم إلى شرح حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتسبي الجيش وسير عملية توزيع الاحتياجات والمستلزمات المخصصة للجرحى الذين ضحوا بأجزاء من أعضائهم في سبيل الوطن..مشددا على ضرورة ايلاء ملف الجرحى اهتماما كبيرا واهمية تحسين مستوى الخدمات وتكثيف برامج الرعاية والتأهيل للجرحى تقديرا لتضحياتهم الرائدة.
وأكد الفريق المقدشي اهتمام القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، باوضاع الجرحي ورعايتهم..مثمناً دعم الأشقاء في التحالف العربي العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة واسناد من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهودهم الداعمة لليمن.
رافقه خلال الزيارة رئيس هيئة الاسناد اللوجيستي اللواء الركن أحمد الولي، ومدير دائرة القضاء العسكري اللواء عبدالله الحاضري.