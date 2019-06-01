الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي كتائب«أبو العباس»تخدم«الحوثيين»في «تعـز»بهذة الخطوة..ودعوات «للجيش» بالتدخُّل العاجل بعد رصد دقيق.. الجيش ينفذ عملية هجومية نوعية بـ«الضالع» «الحوثيون» يستنجدون مجدداً بـ«حزب الله» والأخير يرسل فريقاً سريا لتنفيذ هذه المهمة في «اليمن»-مصادر استخباراتية تكشف التفاصيل «التحالف» يكشف دور الحرس الثوري الإيراني في هجوم مطار«أبها» شابة مطلقة في دبي تجمع 50 ألف دولار خلال 17 يوم تسولا مأساة موجعة.. مصرع عريس يوم زفافه بطريقة بشعة أول دولة عربية تعلن مقاطعتها لأول خطوة لصفقة القرن في البحرين لماذا وضع محمد صلاح شعار مجلة إباحية شهيرة على صدره ... شاهد بالصورة اكثر من 10 الف طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة بعدن
أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأربعاء 12 يونيو/حزيران، عن حالة وفاة داخل العائلة المالكة
وأصدر الديوان الملكي بيانا، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن فيه وفاة الأمير، محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.
وأعلن أن جنازة الأمير المتوفي ستخرج بعد صلاة العصر من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.