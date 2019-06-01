الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

الخميس 13 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأربعاء 12 يونيو/حزيران، عن حالة وفاة داخل العائلة المالكة

وأصدر الديوان الملكي بيانا، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن فيه وفاة الأمير، محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.

وأعلن أن جنازة الأمير المتوفي ستخرج بعد صلاة العصر من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.