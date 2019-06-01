كتائب«أبو العباس»تخدم«الحوثيين»في «تعـز»بهذة الخطوة..ودعوات «للجيش» بالتدخُّل العاجل

الخميس 13 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تواصل جماعة "أبو العباس" قطع الطريق العام الرابط بين مدينة تعز والعاصمة المؤقتة عدن، لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت قناة"يمن شباب "عن مصادر محلية قولها : إن كتائب القيادي السلفي المدعوم من دولة الإمارات عادل عبده فارع"ابو العباس" واصلت اليوم الأربعاء، قطع طريق تعز- عدن، بالحواجز الترابية في نقطة مفرق منطقة يفرس التابعة لمديرية جبل حبشي غرب المدينة.

وذكرت المصادر، أن سائقو المركبات، اضطروا إلى المرور عبر طرق فرعية ووعرة وسط القرى.

وأضافت، أن المسافرين وسائقي المركبات يتعرضون للاهانات والتفتيش والابتزاز في نقطة البيرين ويسمح بمرورهم بحسب البطاقة والانتماء والمنطقة وفق كشوفات معدة مسبقا.

وجاء قطع الخط بعد إعلان قيادة محور تعز، تغير مسمى كتائب أبو العباس إلى كتائب الدعم والإسناد، وإبعاد عنها كل المطلوبين امنيا، وامتثالها للقواعد والأوامر العسكرية المتعارف عليها، وتدين بولائها المطلق لقيادة الجيش الوطني والشرعية اليمنية بقيادة الرئيس هادي.

وبدأت قيادة محور تعز، أمس الثلاثاء، صروف رواتب المجندين في المدينة، وهو ما أزعج بعض القيادات الموالية لـ"أبو العباس" ودفعها إلى قطع الخط العام.

وعبر المواطنون عن استنكارهم واستياءهم حيال ما يتعرضون له من معاناة بسبب قطع الخط الوحيد، مطالب السلطة المحلية بالمحافظة، وقيادة الجيش بالتدخل العاجل وفتح الخط، وحتى اللحظة لم تتحرك السلطات.

ويعد هذا الخط هو المنفذ الوحيد لمدينة تعز، إلى المحافظة الجنوبية والذي تمر عبره جميع احتياجات المدينة، إذ تفرض ميليشيا الحوثي الانقلابي منذ ثلاث سنوات حصار خناق على المدينة، باغلاق منافذ المدينة شرق وشمال المدينة.

وبهذه الخطوة التي قامت بها جماعة "أبو العباس" تكون قد أغلقت جميع منافذ المدينة، وأطبق عليها الحصار بشكل كامل.