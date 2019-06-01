بعد رصد دقيق.. الجيش ينفذ عملية هجومية نوعية بـ«الضالع»

الأربعاء 12 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نفذت قوات الجيش الوطني اليوم الأربعاء 12 يونيو 2019 م عملية نوعية في محافظة الضالع جنوب البلاد.

العملية النوعية لقوات الجيش الوطني طالت تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمال منطقة القفلة وغرب الريبي بجبهتي قعطبة وحجر شمال المحافظة.

وبحسب موقع الجيش فأن العملية أتت بعد رصد دقيق لابطال الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، وتحديد موقع الهدف.

وتم الاستهداف بإطلاق قذائف الأسلحة الثقيلة، التي طالت الهدف بدقة عالية وموفقة.

وأسفرت العملية عن مصرع وإصابة 15 عنصرا من مليشيا الحوثي بينهم قيادات بارزة، بالإضافة إلى تدمير طقم قتالي، وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كانت المجاميع الحوثية تقوم بتوزيعها على الأماكن والمناطق التي تمثل منطلقا لمهاجمة الجيش والمقاومة.

في سياق متصل أفشلت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية في جبهة حجر جنوب منطقة “الريبي”، عملية تسلل لميلشيل من اتجاه حبيل الدرما ولكمة الدرماء نحو وادي الجشيب الواقع غرب ” الريبي سلام”.

وكبدت العملية ميلشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وفرار آخرين إلى مناطق ” باجة، وعويش، والمقلب “.