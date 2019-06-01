بعد رصد دقيق.. الجيش ينفذ عملية هجومية نوعية بـ«الضالع» «الحوثيون» يستنجدون مجدداً بـ«حزب الله» والأخير يرسل فريقاً سريا لتنفيذ هذه المهمة في «اليمن»-مصادر استخباراتية تكشف التفاصيل «التحالف» يكشف دور الحرس الثوري الإيراني في هجوم مطار«أبها» شابة مطلقة في دبي جمع 50 ألف دولار خلال 17 يوم تسولا مأساة موجعة.. مصرع عريس يوم زفافه بطريقة بشعة أول دولة عربية تعلن مقاطعتها لأول خطوة لصفقة القرن في البحرين لماذا وضع محمد صلاح شعار مجلة إباحية شهيرة على صدره ... شاهد بالصورة اكثر من 10 الف طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة بعدن متابعة حثيثة لاستكمال بناء 72 فصلاً دراسياً إضافياً بمدينة مأرب مالا يعرفه السعوديون قبل العرب عن مطار أبها الدولي
كشفت مصادر استخباراتبة اليوم الإربعاء 12 يونيو 2019 م عن وصول فريق خبراء عسكريين يحملون الجنسية اللبنانية الى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.
وذكرت المصادر لـ«مأرب برس»بأن الفريق قد وصل خلال شهر أبريل 2019م ويتكون من 12 خبيرًا ينتمون إلى وحدة (أبابيل) التابعة للجناح العسكري الخارجي لـ «حزب الله»وذلك بهدف تقديم الدعم اللوجستي والتقني للمليشيات الحوثية ، والعمل على تجميع الطائرات المسيرة والصناعات الحربية الأخرى التي يتم تهريبها من ايران .
واوضحت المصادر على ان الفريق يعتبر من أكثر الوحدات سرية الذي يعمل في مجال الصناعات الحربية في صفوف حزب الله الإرهابي والتي منها صناعات المتفجرات وتطوير الطائرات المسيرة الخاصة بالعمليات الإرهابية.
وبحسب المصادر فأن المليشيات الحوثية لديها بنك من الأهداف داخل اليمن وخارجة تسعي إلي استهدافها خلال الفترة القادمة عبر تلك الطائرات تحت اشراف خبراء حزب الله .