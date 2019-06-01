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شابة مطلقة في دبي جمع 50 ألف دولار خلال 17 يوم تسولا

الأربعاء 12 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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ابتكر المتسولون المتسولون طرق جديدة بعد انكشاف الحيل التي يتبعوها كافة في الشوارع، حيث لجأ البعض إلى التسول إلكترونيا في تطور جديد مع وسائل التواصل الاجتماعي.

متسولة في دبي تمكنت من جمع 50 ألف دولار خلال 17 يوما فقط عبر التسول الإلكتروني.

وكان مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف، قد كشف أنه تم القبض على امرأة أجنبية مطلقة جمعت 50 ألف دولار خلال 17 يوما.

وأضاف أنها في سبيل الحصول على الأموال نشرت صور أبنائها على المواقع وادعت أنها عاجزة عن رعايتهم وطلبت المساعدة في تأمين مصاريفهم.

من ناحية أخرى قام طليقها بفضحها، والذي أبلغ منصة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي e-crime منوها أن أبناءهما يعيشون معه منذ سنوات، وأنهم ينعمون بحياة كريمة.

 

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