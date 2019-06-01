«التحالف» يكشف دور الحرس الثوري الإيراني في هجوم مطار«أبها» شابة مطلقة في دبي جمع 50 ألف دولار خلال 17 يوم تسولا مأساة موجعة.. مصرع عريس يوم زفافه بطريقة بشعة أول دولة عربية تعلن مقاطعتها لأول خطوة لصفقة القرن في البحرين لماذا وضع محمد صلاح شعار مجلة إباحية شهيرة على صدره ... شاهد بالصورة اكثر من 10 الف طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة بعدن متابعة حثيثة لاستكمال بناء 72 فصلاً دراسياً إضافياً بمدينة مأرب مالا يعرفه السعوديون قبل العرب عن مطار أبها الدولي ميسي يتربع على عرش اغنى الرياضيين في العالم بعد أن جمع مبلغ خيالي أول موقف أمريكي بعد استهداف الحوثيين لمطار أبها بالسعودية
ابتكر المتسولون المتسولون طرق جديدة بعد انكشاف الحيل التي يتبعوها كافة في الشوارع، حيث لجأ البعض إلى التسول إلكترونيا في تطور جديد مع وسائل التواصل الاجتماعي.
متسولة في دبي تمكنت من جمع 50 ألف دولار خلال 17 يوما فقط عبر التسول الإلكتروني.
وكان مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف، قد كشف أنه تم القبض على امرأة أجنبية مطلقة جمعت 50 ألف دولار خلال 17 يوما.
وأضاف أنها في سبيل الحصول على الأموال نشرت صور أبنائها على المواقع وادعت أنها عاجزة عن رعايتهم وطلبت المساعدة في تأمين مصاريفهم.
من ناحية أخرى قام طليقها بفضحها، والذي أبلغ منصة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دبي e-crime منوها أن أبناءهما يعيشون معه منذ سنوات، وأنهم ينعمون بحياة كريمة.