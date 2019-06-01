أول دولة عربية تعلن مقاطعتها لأول خطوة لصفقة القرن في البحرين

الأربعاء 12 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، عن عدم مشاركتها بمؤتمر البحرين والورشة الاقتصادية “أولى خطوات صفقة القرن” المتعلقة بالأراضي الفلسطينية، والتي دعت الإدارة الأميركية الى تنظيمها في المنامة.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في تصريح للأناضول، “لسنا معنيين بهذا المؤتمر ولن نشارك فيه”.

وأضاف، “العراق يتمسك بموقفه الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني”.

ومن المقرر أن تعقد ورشة عمل اقتصادية بالعاصمة البحرينية المنامة في 25 و26 يونيو الجاري، دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث الجوانب الاقتصادية لـ “صفقة القرن”، وفق إعلام أمريكي.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، الثلاثاء، إن مصر والأردن والمغرب أبلغتنا بأنها ستحضر الورشة.

وتلاقي الورشة رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية، والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى لإسرائيل