لماذا وضع محمد صلاح شعار مجلة إباحية شهيرة على صدره ... شاهد بالصورة

الأربعاء 12 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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موجه من الانتقادات طالت اللاعب محمد صلاح، نجم مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، صباح الأربعاء، بعد ظهوره بقميص أبيض اللون عليه شعار أشهر المجلات الإباحية في العالم، وذلك عند انضمامه إلى معسكر منتخبنا الوطني في برج العرب استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، حتى 19 يوليو المقبل.

وكان صلاح قد ظهر في وقت سابق بتيشيرت مماثل لكنه أسود اللون عليه نفس الشعار والكلمات المدونة على القميص.

وفي المرتين وجه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي النقد لصلاح لارتداءه قميص مكتوب عليه «بلاي بوي بروجيكت» أو «مشروع بلاي بوي»، مع شعار المجلة الإباحية الشهيرة.

عند أول ظهور لصلاح بالقميص المثير للجدل، أكد للمسؤولين في الجهاز الفني للمنتخب الوطني أن هذه العلامة تعني «أنه ضد هذه الشركة الاباحية»، دون إعطاء مزيد من التوضيحات.

كما انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صلاح، خاصة بعد تعمده بالترويج للمجلة الإباحية من جديد وعدم التعلم من المرة السابقة والانتقادات التي وجهها الجمهور له.

وحسب موقع تابع للشركة مصمم الأزياء المصنعة للتيشيرت، بالفعل القميصين اللذين ارتداهما صلاح الأبيض والأسود موجودين على الموقع ، مع إشارة إلى أنهما نتاج شراكة بين «بلاي بوي» وشركة «فيليب بلين» لتصميم الأزياء. ولا يوجد ألوان من هذا التيشيرت كما هو موضح على الموقع سوى اللونين الأبيض والأسود.

ويبلغ سعر قميص «بلاي بوي» الذي ظهر به صلاح 206 دولار، بعد تخفيض قدره 30%، حيثي يبلغ سعر التيشيرت قبل الخصم 295 دولار.

ويشير الموقع في بيانه لتفاصيل القميص إلى أنه «يجمع شعار وأحرف كلمات Playboy وتلك الخاصة بـ Maison Plein مصحوبا بزخارف مطبوعة بتقنيات مختلفة تزين التيشيرت القطني».