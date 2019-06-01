اكثر من 10 الف طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة بعدن

الأربعاء 12 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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ناقش لقاء موسع لمكتب التربية والتعليم بعدن، اليوم، التحضيرات والترتيبات النهائية لعملية الإختبارات لنيل شهادة الثانوية العامة، التي ستبدأ يوم الاحد القادم.

وناقش اللقاء الذي ضم مدراء ورؤساء الشعب بمكتب التربية والتعليم بعدن مع رؤساء المراكز الاختبارية ومدراء مكاتب التربية والتعليم بالمديريات ومدراء المدارس، مستوى التجهيزات الفنية للمراكز والضوابط المقررة للاختبارات إضافة إلى توزيع المهام وصلاحيات لرؤساء ومشرفي المراكز الاختبارية.

وشدد مدير مكتب التربية والتعليم بعدن الدكتور محمد عبدالرقيب، على ضرورة أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الملقاه على عاتقهم.. موكداً بان المكتب استكمل كافة التجهيزات الخاصة بالمراكز المقرر تنفيذ الاختبارات فيها.

من جانبه دعا مدير إدارة الاختبارات بالمكتب بعدن ابوبكر مهدي فضل، كافة المعنيين بالمراكز الاختبارية الالتزام والتقييد بالائحة الوزارية المنظمة لإجراء عملية الاختبارات..مشيراً إلى أن اجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات النهائية لشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي بلغ 10 الف و623 طالب وطالبة موزعين على 68 مركز اختباري علمي وأدبي.