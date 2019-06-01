متابعة حثيثة لاستكمال بناء 72 فصلاً دراسياً إضافياً بمدينة مأرب

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تفقد مدير عام مديرية مدينة مأرب محمد صالح فرحان - اليوم - سير العمل في إنشاء 72 فصلاً دراسياً إضافياً (ثابت - ومتنقل) يجري إنشاؤها في عدد من مدارس عاصمة المحافظة ؛ لمواجهة الزيادة في عدد الطلاب الناجم عن التدفق المستمر للنازحين.
واطلع مدير المديرية خلال الزيارات الميدانية على مستوى الإنجاز في الإنشاء، واستمع من مدير مكتب التربية بالمديرية محمد مارش الحيدري إلى شرح عن مدى مطابقة الفصول الدراسية للمعايير والمواصفات المطلوبة.
وشدد فرحان على ضرورة الإسراع في إكمال الفصول الدراسية قبيل العام الدراسي القادم، حتى تساهم في التخفيف من الازدحام الكثيف للطلاب، خصوصاً في ظل استمرار عملية النزوح إلى المحافظة من مناطق مليشيا الحوثي.
يذكر أن الفصول الدراسية أنشئت في خمس مدارس بالمدينة هي: (مدرستي الروضة للبنين والبنات، والميثاق، والسلام، والنجاح)، وتتوزع بين 30 فصلاً دراسياً ثابتاً، و42 فصلاً مؤقتاً من الكرفانات مصممة وفق المواصفات التي تحقق الوضع الملائم للمعلم والطالب.
ويتوقع أن تستوعب هذه الفصول الدراسية مايزيد عن ألفي طالب وطالبة.