أمير سعودي: الملك وولي العهد لا ثالث لهما

الأربعاء 12 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشر الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، مقطع فيديو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يرد فيه على سؤال "لماذا تقول سيدي ولي العهد وأنت أكبر سنا منه؟".

وأوضح الأمير عبد الرحمن قائلا: "أول شيء الأمير محمد بن سلمان ثاني ولي الأمر الذين لا ثالث لهما وهو ولي العهد الله يحفظه واثنيهم، الملك الله يحفظه وولي العهد هما ما بايعناهم على السمع والطاعة وأنا أرى فيما يتعلق بالمقامين الكريمين ينبغي تجاوز الاعتبارات فارق السن البروتوكولية لأنه هذول ولاة أمر ومن هذا المنطق أقول سيدي وانا متشرف بذلك".

وتابع قائلا: "الحديث يطول في الأمير محمد، الأمير محمد بن سلمان وفق ما أراه أنا وفق رؤيتي لنشاطه العام والعلني الملحوظ للجميع ولقاءاته وشرفت بالجلوس معه لمرات قليلة وليست بالكثيرة، شخص أو قائد يدرك ماذا يريد وعندنه طريقه واضحة لتنفيذ ما يريد، شخص يبحث عن مكانة مميزة لبلاده تليق بشعبها الكريم ويعمل 20 ساعة في اليوم تقريبا القريبين منه وفق ما أعلم ما ينوم إلا أربع أو خمس ساعات لتحقيق هذه الرؤية ولأنها رؤية طموحة، في البداية عندما طرحت الرؤية كان الناس تعتقد أنها أقوال غير قابلة للتنفيذ ولكن الأمير محمد أثبت أنه عندما يقول شيء يسعى لتنفيذه وعندما تواجهه عراقيل عنده أساليبه لتخطيها يدرك أن رؤيته كبيرة وبالتالي العراقيل متوقعة ويدرك أن إيقاعه أسرع ربما من بعض الناس في المجتمع".

وأردف: "الأمير محمد بالمناسبة في شيء لازم أقوله عنه للأمانة يقبل الرأي المخالف ويقبل الرأي الآخر، ولكن لا يقبل الرأي المخالف والرأي الآخر من أحد عنده أجندة، أجندة ضد أمن البلد أو ضد شرعية البلد ضد تحقيق ما يطمح إليه من رؤية فذة..".