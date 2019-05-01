تعرف على تاريخ عيدروس الزبيدي الاسود - عميل ايران السابق أجير الامارات الحالي هجوم سعودي لاذع على المجلس الانتقالي وفضح عمالته مع ايران الشرعية تتوصل الى اتفاق وصفقة مع الامارات وتوقع عليها في ابوظبي رعب في الامارات وشرطة دبي تصدر بيان شاهد الصور الاولى من داخل مطار ابها بعد استهدافه التفاصيل الكاملة لاستهداف الحوثي مطار ابها - عدد الضحايا ونوع الصاروخ واين سقط وحقيقة توقف حركة الطيران تجارة الجوازات اليمنية.. معاناة في الداخل وعلى أبواب السفارات في الخارج معركة الرئاسة اليمنية مع غريفيث تنتهي إلى طريق مسدود ترامب يبلغ الكونغرس بنشر قوات أمريكية في اليمن غموض يلف استقالة اليماني وتكهنات حول خلفه المحتمل
هاجم اعلامي سعودي ، مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الامارات ، واتهمه بالعمالة لايران .
وشن الاعلامي السعودي ممدوح الرفيدي هجوما لاذعا على المجلس الانتقالي في تغريداته على حسابه في تويتر .
وتساءل الرفيدي - وهو مذيع في قناة (سعودي 24 )- حول ماحققه ما يسمى المجلس الإنتقالي في عدن وباقي المدن من إنجازات سوى الإغتيالات والتصفيات وترسيخ الفرقى وزيادة الشرخ اليمني اليمني الذي يستفيد منه الحوثيين.
واستغرب الاعلامي السعودي ممن يشنون هجوماً على الشرعية اليمنية ويُدافعون عن المجلس الإنتقالي.
واكد إن للشرعية أخطاء وقصور، ولكن أي حديث عن قبول الإنفصال هو حديث عن إنهزام وتحقيق أهداف إجندات خارجية..مشيرا الى أن الكل يعرف علاقة المجلس الانتقالي المشبوهة مع إيران.
وخاطب الرفيدي من ينتقدون وجود الشرعية في الرياض رغم رفضه وتحفظه على تواجدهم، بالقول: أين هي قيادات المجلس الانتقالي؟ في اشارة الى استقرارهم الدائم في العاصمة الاماراتية أبوظبي.