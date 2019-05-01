هجوم سعودي لاذع على المجلس الانتقالي وفضح عمالته مع ايران

الأربعاء 12 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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هاجم اعلامي سعودي ، مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الامارات ، واتهمه بالعمالة لايران .

وشن الاعلامي السعودي ممدوح الرفيدي هجوما لاذعا على المجلس الانتقالي في تغريداته على حسابه في تويتر .

وتساءل الرفيدي - وهو مذيع في قناة (سعودي 24 )- حول ماحققه ما يسمى المجلس الإنتقالي في عدن وباقي المدن من إنجازات سوى الإغتيالات والتصفيات وترسيخ الفرقى وزيادة الشرخ اليمني اليمني الذي يستفيد منه الحوثيين.

‏واستغرب الاعلامي السعودي ممن يشنون هجوماً على الشرعية اليمنية ويُدافعون عن المجلس الإنتقالي.

واكد إن للشرعية أخطاء وقصور، ولكن أي حديث عن قبول الإنفصال هو حديث عن إنهزام وتحقيق أهداف إجندات خارجية..مشيرا الى أن الكل يعرف علاقة المجلس الانتقالي المشبوهة مع إيران.

وخاطب الرفيدي من ينتقدون وجود الشرعية في الرياض رغم رفضه وتحفظه على تواجدهم، بالقول: أين هي قيادات المجلس الانتقالي؟ في اشارة الى استقرارهم الدائم في العاصمة الاماراتية أبوظبي.