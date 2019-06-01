شاهد الصور الاولى من داخل مطار ابها بعد استهدافه

الأربعاء 12 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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تظهر مجموعة من الصور والفيديو (شاهدها مأرب برس) حالة مطار أبها في جنوب السعودية، بعد استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، حيث تكشف عودة حركة العمل بالمطار بشكل طبيعي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.