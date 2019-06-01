شاهد الصور الاولى من داخل مطار ابها بعد استهدافه عاجل : التفاصيل الكاملة لاستهداف الحوثي مطار ابها - عدد الضحايا ونوع الصاروخ واين سقط وحقيقة توقف حركة الطيران تجارة الجوازات اليمنية.. معاناة في الداخل وعلى أبواب السفارات في الخارج معركة الرئاسة اليمنية مع غريفيث تنتهي إلى طريق مسدود ترامب يبلغ الكونغرس بنشر قوات أمريكية في اليمن غموض يلف استقالة اليماني وتكهنات حول خلفه المحتمل زيادة الإصابة بالكوليرا تلاحق الجوعى والنازحين في اليمن وزير يمني يهاجم مسؤولا أمميا ويكشف عن فضيحة ارتكبها الأمم المتحدة تطلب موظفين من 9 دول عربية عالم فلك يكشف عن خطر يهدد الأرض سبتمبر المقبل
تظهر مجموعة من الصور والفيديو (شاهدها مأرب برس) حالة مطار أبها في جنوب السعودية، بعد استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، حيث تكشف عودة حركة العمل بالمطار بشكل طبيعي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.