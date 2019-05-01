ترامب يبلغ الكونغرس بنشر قوات أمريكية في اليمن

الأربعاء 12 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بنشر عدد محدود من العسكريين الأمريكيين في اليمن، “لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش”.

وجاء في رسالة من الرئيس الأمريكي لقيادات الكونغرس بمجلسيه: “لا تزال الولايات المتحدة تعمل مع حكومة جمهورية اليمن والقوى الإقليمية الشريكة للقضاء على التهديد الإرهابي الذي تمثله هاتان الجماعتان”.

وأضاف أنه “منذ تقرير التحديث الدوري الأخير ، نفذت قوات الولايات المتحدة عددا من الغارات الجوية على عملاء القاعدة في جزيرة العرب في اليمن ومنشآتها ، ودعمت العمليات التي تقودها الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليمن لتطهير محافظة شبوة من القاعدة في جزيرة العرب”.

وتابع: “القوات المسلحة الأمريكية مستعدة أيضا للقيام بضربات جوية ضد أهداف داعش في اليمن”.

(د ب أ)