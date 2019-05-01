ترامب يبلغ الكونغرس بنشر قوات أمريكية في اليمن غموض يلف استقالة اليماني وتكهنات حول خلفه المحتمل زيادة الإصابة بالكوليرا تلاحق الجوعى والنازحين في اليمن وزير يمني يهاجم مسؤولا أمميا ويكشف عن فضيحة ارتكبها الأمم المتحدة تطلب موظفين من 9 دول عربية عالم فلك يكشف عن خطر يهدد الأرض سبتمبر المقبل تفجير تخريبي يستهدف أنبوب نفطي يصدر يومياً أكثر من 15 ألف برميل جنوب «اليمن» «الحوثيون» يختطفون مسؤولاً حكومياً موالي «للشرعية» عاد إلى «صنعاء» لزيارة أسرته «غزو» جديد على الرياض... والسلطات السعودية تتحرك من جديد.. محافظ «سقطرى» يخرج عن صمته ويتوعد مليشيات الفوضى:«الاجهزة الأمنية جاهزة لأداء مهامها»
أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بنشر عدد محدود من العسكريين الأمريكيين في اليمن، “لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش”.
وجاء في رسالة من الرئيس الأمريكي لقيادات الكونغرس بمجلسيه: “لا تزال الولايات المتحدة تعمل مع حكومة جمهورية اليمن والقوى الإقليمية الشريكة للقضاء على التهديد الإرهابي الذي تمثله هاتان الجماعتان”.
وأضاف أنه “منذ تقرير التحديث الدوري الأخير ، نفذت قوات الولايات المتحدة عددا من الغارات الجوية على عملاء القاعدة في جزيرة العرب في اليمن ومنشآتها ، ودعمت العمليات التي تقودها الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليمن لتطهير محافظة شبوة من القاعدة في جزيرة العرب”.
وتابع: “القوات المسلحة الأمريكية مستعدة أيضا للقيام بضربات جوية ضد أهداف داعش في اليمن”.
(د ب أ)