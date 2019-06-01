الأمم المتحدة تطلب موظفين من 9 دول عربية

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أعلنت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي فتح باب التقديم لبرنامج توظيف المهنيين الشباب من مواطني الدول التي لا تتمتع بتمثيل متناسب بين موظفيها.
وتضم قائمة الدول التي ترغب الأمم المتحدة بتوظيف مواطنين منها كلا من البحرين، جزر القمر، الكويت، ليبيا، عمان، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات.
يذكر أن عدد موظفي الأمم المتحدة يبلغ 40 ألف شخص من معظم دول العالم، فيما بلغت ميزانيتها لعامي 2018-2019 حوالي 5,396 مليار دولار، وهي أقل من ميزانية الـ5,4 مليار التي كان الأمين العام أنطونيو غوتيريش يسعى للحصول عليها، نظرا لتقليص الولايات المتحدة مساهمتها بنحو 600 مليون دولار.