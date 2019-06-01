تفجير تخريبي يستهدف أنبوب نفطي يصدر يومياً أكثر من 15 ألف برميل جنوب «اليمن»

الثلاثاء 11 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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فجر مسلحون مجهولون، صباح الثلاثاء 11 يونيو / حزيران 2019، أنبوباً للنفط الخام بمحافظة شبوة جنوب شرق البلاد.

وقالت مصادر محلية ، إن مسلحين مجهولين فجروا أنبوب النفط الواقع في مفرق منطقة رضوم بالمديرية التي تحمل الاسم ذاته.

وبحسب المصادر فإن الأنبوب المستهدف ينقل النفط من حقل العقلة النفطي إلى منطقة عياذ بمديرية جردان ثم من منطقة عياذ إلى النشيمة بمديرية رضوم.

الجدير بالذكر أن الأنبوب يصدر يومياً أكثر من 15 ألف برميل نفط من حقول نفطية بشبوة.

وكان أنبوب النفط قد تعرض للاعتداء في أبريل الفائت ‏من قبل مسلحين تلاه إيقاف تصدير النفط من منطقة الروضة إلى ميناء النشيمة بمحافظة شبوة.