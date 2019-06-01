عالم فلك يكشف عن خطر يهدد الأرض سبتمبر المقبل تفجير تخريبي يستهدف أنبوب نفطي يصدر يومياً أكثر من 15 ألف برميل جنوب «اليمن» «الحوثيون» يختطفون مسؤولاً حكومياً موالي «للشرعية» عاد إلى «صنعاء» لزيارة أسرته «غزو» جديد على الرياض... والسلطات السعودية تتحرك من جديد.. محافظ «سقطرى» يخرج عن صمته ويتوعد مليشيات الفوضى:«الاجهزة الأمنية جاهزة لأداء مهامها» قال إنها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في «عدن» واليمن عموماً.. دبلوماسي يمني يشن هجوماً عنيفاً ولاذعا على «الإمارات» تعرف على أكثر أهل الخليج ادخارا وانفاقا خبر مفجع.. ألقت برضيعهتا في مقلب قمامة ثم غادرت بهدوء .. شاهد بالفيديو عادات خاطئة تسرع ظهور الشعر الأبيض ترامب يستهدف اليورو ويعاود الهجوم على المركزي الأميركي
فجر مسلحون مجهولون، صباح الثلاثاء 11 يونيو / حزيران 2019، أنبوباً للنفط الخام بمحافظة شبوة جنوب شرق البلاد.
وقالت مصادر محلية ، إن مسلحين مجهولين فجروا أنبوب النفط الواقع في مفرق منطقة رضوم بالمديرية التي تحمل الاسم ذاته.
وبحسب المصادر فإن الأنبوب المستهدف ينقل النفط من حقل العقلة النفطي إلى منطقة عياذ بمديرية جردان ثم من منطقة عياذ إلى النشيمة بمديرية رضوم.
الجدير بالذكر أن الأنبوب يصدر يومياً أكثر من 15 ألف برميل نفط من حقول نفطية بشبوة.
وكان أنبوب النفط قد تعرض للاعتداء في أبريل الفائت من قبل مسلحين تلاه إيقاف تصدير النفط من منطقة الروضة إلى ميناء النشيمة بمحافظة شبوة.