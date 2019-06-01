«الحوثيون» يختطفون مسؤولاً حكومياً موالي «للشرعية» عاد إلى «صنعاء» لزيارة أسرته

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اختطف مسلحون حوثيون، اليوم الثلاثاء، 11 يونيو 2019 م مسؤولا في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، في العاصمة صنعاء.
ونقلت قناة "يمن شباب "عن مصادر محلية قولها ، إن مسلحين حوثيين داهموا منزل الوكيل المساعد للجهاز المركزي للرقابه والمحاسبة، غيلان الدبعي، بصنعاء، واقتادوه إلى جهة مجهولة.
وأوضحت المصادر أن غيلان الدبعي، انتقل للعمل في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن، بعد قرار نقله من قبل الرئيس هادي، وعاد إلى صنعاء، لزيارة أسرته، لكن الحوثيون اختطفوه، واقتادوه الى جهة غير معروفة.