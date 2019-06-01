«غزو» جديد على الرياض... والسلطات السعودية تتحرك من جديد.. محافظ «سقطرى» يخرج عن صمته ويتوعد مليشيات الفوضى:«الاجهزة الأمنية جاهزة لأداء مهامها» قال إنها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في «عدن» واليمن عموماً.. دبلوماسي يمني يشن هجوماً عنيفاً ولاذعا على «الإمارات» تعرف على أكثر أهل الخليج ادخارا وانفاقا خبر مفجع.. ألقت برضيعهتا في مقلب قمامة ثم غادرت بهدوء .. شاهد بالفيديو عادات خاطئة تسرع ظهور الشعر الأبيض ترامب يستهدف اليورو ويعاود الهجوم على المركزي الأميركي شابة عربية مطلقة تتزوج وتمنح 8 مليار كمهر ... تعرف عليها الخارجية الأمريكية: هذا هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة إيران مجلس الأمن الدولي يتجاهل انتقادات ”هادي“ ويجدد دعمه الكامل لـ”مارتن غريفيث“
تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وجود أسراب كبيرة من الجراد في جلاجل بالمجمعة التابعة لمنطقة الرياض والتي تبعد عن العاصمة نحو 200 كيلو متر فقط.
ونشر حساب "طرق الرياض" على "تويتر"، مقطع الفيديو، موضحا أنه تم تصويره فجر الاثنين 8 شوال الموافق 10 يونيو/ حزيران.
من جانبه، أكد المدير العام لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني لصحيفة "الوطن" السعودية، أن "غزو الأسراب الجديد على المملكة كان ذات كثافة عالية، في مساحات شاسعة ومناطق مختلفة، إذ تم رصد ومكافحة 87 سربا حتى الآن".
وأضاف الشمراني: "ما نشاهده الآن هو استمرار الغزو وهجرة الجراد من مناطق التكاثر الربيعي إلى مواقع التكاثر الصيفي، والمتابعة مستمرة، إذ استقبلت محافظات جنوب وشمال وغرب الرياض، ومحافظات شمال المنطقة الشرقية، كثيرا من الأسراب التي تجزّأت في مواقع مختلفة، وتم اكتشاف كثير منها ومكافحتها".
وبين أن "هناك عمليات مكافحة تتم عن طريق أصحاب المشاريع الزراعية بمبيدات خاصة بهم، إضافة إلى أن الوزارة تدعم المزارعين بمبيدات EC المخصصة للجراد الصحراوي، ويتم استخدامها بالسمادات والآلات الزراعية المختلفة"، قائلا: "لا نمانع من المكافحة من المزارعين مع مراعاة معدل الجرعة المسموح بها، إضافة إلى فترة المنع".