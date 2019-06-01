من جديد.. محافظ «سقطرى» يخرج عن صمته ويتوعد مليشيات الفوضى:«الاجهزة الأمنية جاهزة لأداء مهامها»

الثلاثاء 11 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد محافظ سقطرى، رمزي محروس، أن الأجهزة الأمنية جاهزة، لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، وردع كل من تسول له نفسه في إنشاء مليشيات خارجة عن الأطر الشرعية.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، لشرطة المحافطة؛ للإطلاع على الجهوزية الأمنية، وتهنئة منتسبي قوات الشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث كان في استقباله مدير عام شرطة المحافظة العميد علي أحمد الرجدهي، وقادة الوحدات الأمنية بالمحافظة.

ووفقا للمركز الإعلامي لأرخبيل سقطرى، فقد اطلع محروس خلال زيارته على مدى الانضباط الوظيفي، والالتزام بالدوام الرسمي، ومستوى استعداد وجاهزية الأجهزة الامنية بمحافظة سقطرى عقب اجازة عيد الفطر المبارك.

واضاف محروس بأنه وفق توجيهات رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، التي تحث على ضرورة تفقد المؤسسات الأمنية، والاطلاع على جاهزيتها في الحفاظ على السلم الاجتماعي، وردع كل من تسول له نفسه بزعزعة أمن واستقرار المحافطة، عن طريق إنشاء ملشيات خارجة عن الأطر الشرعية. في اشارة الى الإمارات.

كما ناقش المحافظ مع مدير عام شرطة المحافظة العديد من القضايا الأمنية والخدمية التي تمس المواطن وكيفية معالجتها وتأدية واجبهم الوطني في تأمين المحافظة والحفاظ على السكينة العامة.

ومن جانبه، رحب مدير عام شرطة المحافظة بالمحافظ والوفد المرافق له بزيارته لشرطة المحافظة.. مؤكداً أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الوحدات الأمنية لن تسمح لمن يريد ان يعبث بأمن المحافظة.

يأتي هذا في الوقت الذي تعمل الإمارات على انشاء مليشيات موالية لها تحت مسمى النخبة السقطرية، كمليشيات خارج إطار الدولة الرسمية.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت الشهر الماضي الامارات، بارسال نحو 2000 مقاتل انفصالي الى سقطرى، كأداة لتنفيذ أجندتها المتمثلة باحتلال الجزيرة