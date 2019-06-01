قال إنها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في «عدن» واليمن عموماً.. دبلوماسي يمني يشن هجوماً عنيفاً ولاذعا على «الإمارات»

الثلاثاء 11 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قال الدبلوماسي اليمني أنيس منصور،اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 م إن دولة الامارات العربية المتحدة تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في عدن على كافة المستويات واليمن عموماً.

واشار منصور في تصريحات نقلها موقع "الخليج أونلاين" إن "الإمارات تسيطر على كل خيرات عدن من الميناء والبحر إلى المصافي، وبدلاً من أن يتحول ذلك إلى دعم للبنية التحتية؛ في مجال تصريف المياه وسيارات الإطفاء وكل ما يمس حياة المواطن، تحول إلى دعم المدينة بالسلاح، وبناء السجون، وإنشاء المعسكرات".

وأشار إلى أن ذلك دلالة واضحة على أن أبوظبي تبحث عن الدمار وليس البناء.

وقال إنه "حتى تلك الأعمال التي ترتدي رداء الإنسانية حولتها الإمارات إلى أنشطة استقطاب سياسي وتوجيه استخباري، في إطار مشروعها التخريبي"، وتابع: "تدعم أبوظبي ماكينة إعلامية كبيرة من قنوات وإذاعات وصحف دعماً لمشروعها بدلاً من التوجه إلى إعادة الإعمار وتحسين مستوى الخدمات".

وشهدت عدن، ولحج وأبين السبت، أمطارًا غزيرة تسببت بوفاة مواطنين اثنين على الأقل وإغلاق شبه كامل للشوارع الرئيسية والفرعية، وتضرر قرابة 3000 أسرة.

ويتهم مسؤولون حكوميون بين الحين والآخر الإمارات بتقويض أعمال الحكومة في مناطق سيطرتها، ومحاولة الاستيلاء على مدن يمنية لا علاقة لها بالحرب، وعدم السماح للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بالعودة إلى البلاد لإدارة شؤونها.

يذكر أن أبوظبي أنشأت ودربت مليشيات مسلحة غير خاضعة للحكومة الشرعية وتتلقى أوامرها من ضباط ومسؤولين إماراتيين، وتعمل على تنفيذ أجندات أبوظبي في العاصمة المؤقتة وعدن والمحافظات المحررة.