تعرف على أكثر أهل الخليج ادخارا وانفاقا

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تصدر القطريون قائمة المدخرين بين شعوب الخليج العربي، بنسبة 12% من عدد المواطنين، خلال الربع الأول من العام الجاري 2019.
ووفق التقرير الصادر عن المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، فإن الكويتيين هم الأقل ادخاراً، بالنظر إلى تراجع نسبة الأسر الكويتية التي تحتفظ بمدخرات شهرية إلى 5% من عدد الكويتيين البالغ عددهم 1.4 مليون مواطن.
وجاء السعوديون في المركز الثاني بنسبة 11% من المواطنين، والإماراتيون بنسبة 8%.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، "نواف الصانع"، إن "عدم وجود ثقافة الادخار يرجع إلى اعتماد الكويتيين بشكل كبير على سخاء الدولة، بالإضافة إلى اطمئنانهم للاستقرار المالي الذي تتمتع به البلاد.
ودعا "الصانع" إلى الاهتمام بالادخار خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة من توترات، بحسب "العربي الجديد".
ويبلغ متوسط الادخار للأسرة الكويتية ألف دولار شهرياً، قياساً بمتوسط دخل شهري يبلغ 10.5 آلاف دولار، ما يعني أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة يبلغ 9.5 آلاف دولار، بما يتجاوز 90% من حجم الدخل.