موجة حر ”استثنائية“ تضرب 7 دول عربية.. درجات الحرارة تتجاوز الـ55 درجة وإحدى الدول تسجل اول ضحية

الثلاثاء 11 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ الأناضول

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ضربت موجة حر استثنائية عدة دول عربية قبيل البداية الرسمية لفصل الصيف، في 21 يونيو/ حزيران الجاري، لا سيما مع الرياح الشديدة وارتفاع كبير في درجات الحرارة؛ ما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص في الكويت.

جاء ذلك وفق رصد "الأناضول" لبيانات حالة الطقس في السعودية ومصر والعراق والبحرين والكويت وقطر والإمارات، أوردتها وكالات الأنباء الرسمية في تلك البلاد.

كان الطقس في السعودية والكويت والعراق تجاوز حاجز الـ50 درجة مئوية خلال الأسبوع الجاري.

والثلاثاء، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، نشاط مكثف في الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية وطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

ويتزامن مع ذلك إجراء سعودي، صدر الأحد، بحظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص، حتى 15 من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي الكويت، أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن البلاد ستسجل، اليوم، ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة؛ إذ بلغت درجات الحرارة نحو 49 درجة مئوية.

وسجلّت الكويت، الإثنين، أول حالة وفاة بسبب ارتفاع الحرارة؛ إذ لقي وافد مصري مصرعه في منطقة السرة؛ إثر تعرضه لضربة شمس. ووصلت الحرارة في منطقة "مطربة" إلى 51 وكانت الأعلى بالبلاد.

وفي العراق، سجلت درجات الحرارة في جنوب البلاد ارتفاعا ملحوظا قبل أيام؛ إذ تجاوزت في محافظة ميسان حاجز الـ55 درجة مئوية الجمعة الماضي، فيما تراجعت اليوم لتسجل 45 درجة مئوية في بعض أنحاء البلاد.

كما ساد طقس حار في كل من قطر والبحرين والإمارات، مع ارتفاع لافت في نسب الرطوبة؛ ما زاد الشعور بالأجواء الحارة.

وشهدت البحرين طقسًا حارًا خلال الأسبوع الماضي؛ إذ بلغت درجات الحرارة منتصف الأربعينيات. ومن المتوقع أن تشهد البلاد رياحا تُقدر سرعتها بين معتدلة إلى نشطة، الأربعاء، وتصل إلى قوية السرعة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وفي قطر، قالت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، إن أجواء حارة مع درجات حرارة في بداية الأربعينات تسود معظم مناطق البلاد حاليا؛ إذ سجلت العاصمة الدوحة اليوم 42 درجة مئوية.

وأعلنت الإمارات اليوم أن رياحًا مثيرة للغبار والأتربة تنشط نهارا وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وتصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

وشهدت مصر موجة حر خلال أيام ساهم في الشعور بها ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي بلغت 70%، وفق رصد الهيئة العامة للأرصاد الجوية (حكومية)، فيما سجلت العاصمة القاهرة، اليوم، 37 درجة مئوية.

وعادة ما ينتج عن ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة تأثيرات سلبية على الصحة العامة للمواطنين، أبرزها التعرض لضربة شمس أو الإجهاد الحراري قد يسببان الوفاة.