شابة عربية مطلقة تتزوج وتمنح 8 مليار كمهر ... تعرف عليها

الثلاثاء 11 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت وثيقة صادرة من محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ بالعاصمة العراقية بغداد، عقد قران على مهر قدره ثمانية مليارات دينار، (8 ملايين دولار).

وأظهرت الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام محلية اليوم، عقد المحكمة قرانًا لزوجين على مهر بلغ 3 مليارات للمقدم، وخمسة أخرى للمؤخر.

وكشف العقد أن الزوج المولود 1984 عقد قرانه على مطلقة من مواليد 1986 ولديها طفلان، وكتب الزوج على نفسه تعهدًا بتربية ورعاية طفليها الاثنين.

ويعتبر هذا المهر مبالغًا فيه بشكل كبير في العراق، حيث تتراوح المهور بين خمسة ملايين دينار ( 4 آلاف دولار) و10 ملايين ( 8 آلاف دولار).

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية بتلك الواقعة النادرة، وتساءلوا عن سبب منحها هذا المهر المبالغ فيه، حيث اختلفت آراء المتفاعلين بشأن أغلى عقد زواج في تاريخ العراق، وأكد مدونون أن ارتفاع المهور يقذف الفتيات في متاهات العنوسة.