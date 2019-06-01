مجلس الأمن الدولي يتجاهل انتقادات ”هادي“ ويجدد دعمه الكامل لـ”مارتن غريفيث“

الثلاثاء 11 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم الكامل لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، ودانوا الهجمات التي شنها الحوثيون على منشآت نفط سعودية.

وأثنى أعضاء المجلس -في بيان صحفي- على جهود المبعوث الأممي في دعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ودعوا جميع الأطراف إلى التعاطي بشكل إيجابي مع جهوده.

وحث البيان الأطراف على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تنفيذ كامل للاتفاق المتعلق بالحديدة، وأكد على الحاجة إلى نشر سريع لفريق الأمم المتحدة المعني بدعم تنفيذ اتفاق الحديدة.

وعبّر البيان عن القلق العميق من خطورة الوضع الإنساني في اليمن، واستمرار تدهوره منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بما في ذلك عودة مرض الكوليرا للتفشي على نحو خطير.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد جدد أمس الاثنين انتقاده للمبعوث مارتن غريفيث، واتهمه بالتماهي مع الحوثيين فيما وصفه بالالتفاف على اتفاق ستوكهولم المتصل بالحديدة.

جاء ذلك خلال أثناء استقباله في مقر اقامته بالرياض مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو.

واليوم الثلاثاء، أعلنت الرئاسة اليمنية أنها تلقت ضمانات من الأمم المتحدة، بالتزام غريفيث بتنفيذ اتفاق محافظة الحديدة بشكل صحيح.

وقال مدير مكتب الرئاسة عبد الله العليمي -في تغريدة عبر حسابه على تويتر- إن الرئيس هادي تلقى ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتزام مبعوثه الخاص إلى اليمن بالمرجعيات الثلاث، وضمان تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح، وفقا للقرارات الدولية والقانون اليمني، وأن تطبيق اتفاق ستوكهولم هو الطريق السليم لأي خطوة قادمة.