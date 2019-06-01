عامل يمني بسيط جدا .. يتحول إلى مليونير خلال جلسة واحدة في أمريكا

الثلاثاء 11 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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من عامل بسيط في الولايات المتحدة الامريكية , وخلال جلسة واحدة في هيئة المحلفين يتحول إلى مليونير, حيث منحت هيئة محلفين فيدرالية أميركية رجلا يمنيا المولد تعويضا قدره 4.7 مليون دولار.

وكان اليمني قد تعرض للضرب والتنمر من قبل زميل في العمل كان قد وصفه مرارا بأنه "بن لادن".

أسامة صالح الذي يكسب حوالي 7 دولارات في الساعة كعامل بالمخزن في متجر ملابس "بريتي غيرل" للسيدات في حي نيكربروكر إيف في بروكلين بمدينة نيويورك، أصبح مليونيرا لأن رؤساءه في العمل لم يفعلوا شيئا لوقف التعصب والإشارات إلى مناداته بـ"أسامة بن لادن".

وفي حديثه لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز" قال صالح البالغ من العمر 27 عاما بعد صدور حكم الجمعة الماضية في محكمة بروكلين الفديرالية: "الوصف بأنني إرهابي وبن لادن هو بمثابة إهانة لي ولعملي".

ويدعى الشخص الذي اعتاد على إيذاء صالح بـ" جيمس روبنسون"، وهو حارس أمن في المتجر كان يعلن أنه يكره العرب ويقول إنهم "قذرون"، وأن صالح يجب أن يعود إلى بلاده.

كما اعترف روبنسون بأنه مذنب بالاعتداء على صالح في مخزن الطابق السفلي، مما أسفر عن إحداث كسور به.

وأشار صالح إلى أنه لا يزال يعاني من مشاكل في السمع وصعوبة في المضغ والأكل، نتيجة الضربة القاسية التي تعرض لها من زميله.

فيما رفض مديرو المتجر شكاوى صالح، قائلين : " إن الموقف لم يكن أكثر من مجرد مزاح بين الموظفين".

كما اعتبر نائب مدير المتجر فيكتور لافي، أن وصف الشاب اليمني بأنه "بن لادن" لم يكن شيئا ذي بال.