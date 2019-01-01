الشرعية تبدأ من ابوظبي تحركا سيرفد اقتصاد اليمن بالمليارات

الثلاثاء 11 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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بحثت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء في ابوظبي مع قيادة شركة "ادنوك" الاماراتية أوجه التعاون المشترك في مجال النفط.

وقالت وكالة سبأ الرسمية ان وزير النفط والمعادن أوس العود، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قيادة شركة بترول أبوظبي الوطنية "ادنوك".

وجرى خلال اللقاء الذي يأتي ضمن زيارة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحث تعزيز علاقات التعاون المشترك بمجالات النفط والغاز.

وأكد الوزير العود، أن اللقاء يأتي في إطار جهود الحكومة لإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز المسال من مختلف القطاعات بعدد من محافظات الجمهورية، وسعيها للمضي قدما صوب تحقيق أهداف التنمية والتعافي الاقتصادي وتعافي المناطق المحررة من آثار الحرب.

ومن شأن اعادة انتاج وتصدير النفط والغاز ، اذا ما سمحت الامارات بذلك ، رفد خزينة الدولة في اليمن بايرادات ضخمة .

ولم ترد تفاصيل اكثر عن اللقاء الذي حضره وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز المهندسة ندى أمان ورئيس اللجنة الفنية لتسويق النفط الخام محمد جمال ونائب مدير عام شركة الاستثمارات النفطية والمعدنية عادل الحمادي.