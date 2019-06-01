وزراء ”معين“ يطرقون أبواب ”بن زايد“.. ”العوج“ يتوسل ”الهاملي“ و”العناني“ يتسول 6 محولات كهرباء و”العود“ يتودد ”ادنوك“ لتسمح له بتصدير الغاز

الثلاثاء 11 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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عقد الوزراء المرافقين لرئيس الوزراء معين عبدالملك في زيارته الى دولة الإمارات، الثلاثاء 11 يونيو/حزيران، عدد من اللقاءات مع القادة والمسؤولين الاماراتيين.

وزير التخطيط و التعاون الدولي نجيب العوج، بحث مع وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر بن ثاني الهاملي، سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مجال بناء القدرات والدعم المؤسسي وتسهيل استقدام العمالة الماهرة.

واتفق الجانبان على تقديم الحكومة اليمنية رؤية بجميع جوانب التعاون المشترك في مجال بناء القدرات وتسهيل استقدام العمالة اليمنية وتوقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بموجب تلك الرؤيا.

بدوره، ناقش وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، مع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بمؤسسة أبوظبي للطاقة جاسم ثابت، إمكانية الاستفادة من خبرات مؤسسة أبوظبي في توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في اليمن.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على عقد ورشة عمل مشتركة لمناقشة كافة القضايا والجهود الخاصة بمحطات ومشاريع الكهرباء وبينها مشاريع الكهرباء بالطاقة الشمسية بعدد من مناطق ومدن محافظات الجمهورية.

كما تم مناقشة إمكانية توريد 6 محولات كهربائية ذات مواصفات فنية محددة إلى عدن بدعم من الحكومة اليمنية للاستفادة منها في تعزيز منظومة الطاقة الكهربائية.

وفي لقاء منفصل، بحث الوزير العناني مع مدير عام مؤسسة خليفة محمد الخوري، تعزيز التعاون المشترك بمجال الكهرباء، وجهود إنجاز مشروع محطة الـ 100 ميجاوات المقدمة من مؤسسة خليفة و خطوط نقل وتوزيع الطاقة.

وناقش العناني ومدير المؤسسة الخوري، الجهود المبذولة ذات الصلة بمشروع المحطة الكهربائية وتدريب وتأهيل كوادر وزارة الكهرباء بتشغيل المحطة، ومشروع تصريف الطاقة ومحطات التحويل الجديدة وجهود تأهيل شبكة نقل الطاقة الكهربائية بعدما تم تحديد المسارات الخاصة بالشبكة، للحد من حجم الفاقد الكبير بالطاقة الكهربائية.

كما تم مناقشة الترتيب لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء ومؤسسة خليفة، بشأن المساهمة بالنهوض بقطاع الكهرباء في اليمن.

وزير النفط والمعادن، أوس العود، التقى قيادة شركة بترول أبوظبي الوطنية "ادنوك“، وتم بحث تعزيز علاقات التعاون المشترك بمجالات النفط والغاز.

وأكد الوزير العود، أن اللقاء يأتي في إطار جهود الحكومة لإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز المسال من مختلف القطاعات بعدد من محافظات الجمهورية، وسعيها للمضي قدما صوب تحقيق أهداف التنمية والتعافي الاقتصادي وتعافي المناطق المحررة من آثار الحرب.