الجيش الوطني يحرز انتصارات جديدة في الجنوب ... شاهد بالفيديو «الموت لليمنيين النصر لحزب الله» - كارثة تحل بـ «نصر الله» والحوثي يتحول الى «شحات» فاجعة سعودية مروعة ... سيارة تنشطر إلى نصفين واشتعال النار فيها فاجعة سعودية مروعة ... سيارة تنشطر إلى نصفين واشتعال النار فيها قرار أمريكي ظالم بحق مواطن يمني والقضية مستمرة منذ 2001 المجلس العسكري يعلن الحرب على المخابرات السودانية .. قرارات إحالة بالاجبار الرئاسة اليمنية تكشف : ضمانات تلقاها هادي تبدأ بالتزام وتنتهي باتفاق هجوم حوثي على خميس مشيط واعلان مهم صادر عن قوات التحالف بعد ستة أشهر من اتفاقية ستوكهولم.. اليمن يشهد ربع مليون نازح شبكات الجيل الخامس... هكذا ستغير وجه الإنترنت وحياتنا
تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، من تحرير مواقع استراتيجية جديدة شمال محافظة الضالع.
وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تحرير منطقة شخب والزمعري والقفلة شمال غرب مديرية قعطبة، بالإضافة إلى تحرير تبة “الدار”، وقرية “دبيان”، وقرية “الدوير”، وتباب وقرى أخرى مطلة على منطقتي هجار والقفلة شمالي المديرية.
وأضاف أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش.. لافتاً إلى أن العديد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية سقطوا خلال الساعات الماضية بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.