فاجعة سعودية مروعة ... سيارة تنشطر إلى نصفين واشتعال النار فيها

الثلاثاء 11 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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شهدت بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية بالسعودية اليوم، حادث سير مروع لسيارة انشطرت إلى نصفين ولقي قائدها مصرعها بعد اشتعال النار فيها.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المركبة وقد انشطرت بشكل مأساوي من المنتصف، فيما كان الجزء الخلفي منها يحترق.

ووفق صحيفة "المرصد" المحلية، فإن المركبة ارتطمت بعمود إنارة، ما أدى إلى انشطارها نصفين واشتعال النيران فيها. وباشرت فرق الدفاع المدني ومرور الأحساء، الحادث، فيما نُقل جثمان قائد المركبة إلى المستشفى لمتابعة الإجراءات.