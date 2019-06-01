المجلس العسكري يعلن الحرب على المخابرات السودانية .. قرارات إحالة بالاجبار

الثلاثاء 11 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مأرب

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قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأحد، إحالة عددا من ضباط جهاز الأمن والمخابرات إلى التقاعد في ظل حركة تغيير واسعة يجريها في الجهزة الأمنية بالدولة عقب خلع الرئيس السابق عمر البشير.

وأوضحت مصادر سودانية، أن كشف التقاعد شمل أكثر من 90 ضابطا سودانيا من جهاز الأمن والمخابرات.

وتشهد السودان احتجاجات واسعة على خلفية فض قوات الأمن اعتصام المتظاهرين أمام مقر قيادة القوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم. وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، في وقت سابق اليوم أنهم منفتحون على أية مبادرات من شأنها تقريب وجهات النظر مع "قوى الحرية والتغيير" المعارضة منتقدا دعوتهم للعصيان المدني.

ودعا شمس الدين كباشي قوى الحرية والتغيير إلى التراجع عن دعوة العصيان المدني، مشيرا إلى أن الحياة لم تتأثر كثيرا في السودان رغم الدعوة للعصيان المدني.