فاجعة سعودية مروعة ... سيارة تنشطر إلى نصفين واشتعال النار فيها فاجعة سعودية مروعة ... سيارة تنشطر إلى نصفين واشتعال النار فيها قرار أمريكي ظالم بحق مواطن يمني والقضية مستمرة منذ 2001 المجلس العسكري يعلن الحرب على المخابرات السودانية .. قرارات إحالة بالاجبار الرئاسة اليمنية تكشف : ضمانات تلقاها هادي تبدأ بالتزام وتنتهي باتفاق هجوم حوثي على خميس مشيط واعلان مهم صادر عن قوات التحالف بعد ستة أشهر من اتفاقية ستوكهولم.. اليمن يشهد ربع مليون نازح شبكات الجيل الخامس... هكذا ستغير وجه الإنترنت وحياتنا مجلس الأمن يجدد دعمه الكامل للمبعوث الأممي إلى اليمن السعودية تحذر المقيمين لديها من عدم الإلتزام بهذا الإجراء
قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأحد، إحالة عددا من ضباط جهاز الأمن والمخابرات إلى التقاعد في ظل حركة تغيير واسعة يجريها في الجهزة الأمنية بالدولة عقب خلع الرئيس السابق عمر البشير.
وأوضحت مصادر سودانية، أن كشف التقاعد شمل أكثر من 90 ضابطا سودانيا من جهاز الأمن والمخابرات.
وتشهد السودان احتجاجات واسعة على خلفية فض قوات الأمن اعتصام المتظاهرين أمام مقر قيادة القوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم. وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، في وقت سابق اليوم أنهم منفتحون على أية مبادرات من شأنها تقريب وجهات النظر مع "قوى الحرية والتغيير" المعارضة منتقدا دعوتهم للعصيان المدني.
ودعا شمس الدين كباشي قوى الحرية والتغيير إلى التراجع عن دعوة العصيان المدني، مشيرا إلى أن الحياة لم تتأثر كثيرا في السودان رغم الدعوة للعصيان المدني.