الرئاسة اليمنية تكشف : ضمانات تلقاها هادي تبدأ بالتزام وتنتهي باتفاق

الثلاثاء 11 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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كشفت الرئاسة اليمنية عن تلقيها ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بالتزام مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس، بالمرجعيات الثلاث وضمان تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح، وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني.

يأتي ذلك بعد ساعات من لقاء جمع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الاثنين، بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، مساء الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال مدير مكتب الرئاسة اليمنية، عبدالله العليمي، إن الرئيس هادي تلقى "ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة بالتزام المبعوث الخاص بالمرجعيات الثلاث وضمان تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني، وأن تطبيق اتفاق ستوكهولم هو الطريق السليم لأي خطوات قادمة".

ووصف العليمي في سلسلة تغريدات تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر، اللقاء بين هادي والمسؤولة الأممية بأنه" كان بناء ومثمرا وتناول كافة القضايا المتعلقة بمشاورات السلام ومجمل الملاحظات على ما تم والعودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم" .

وأضاف" أكدت السيدة روز ماري أنها ستظل على اتصال مستمر مع الحكومة لضمان سير خطوات السلام وفقاً للمرجعيات والاتفاقات والتأكد من تطبيق القرارات الدولية" .

كما أشار إلى أن المسؤولة الأممية، ثمنت جهود الحكومة في التعاطي المسؤول والإيجابي مع جهود الأمم المتحدة.

وأوفد الأمين العام للأمم المتحدة، مساعدته للشؤون السياسية للقاء الرئيس هادي لمناقشة ملاحظات الشرعية اليمنية على أداء المبعوث الأممي، جراء ما وصفتها بـ"التجاوزات الخطيرة" التي قام بها في تنفيذ اتفاق السويد لإعادة الانتشار في الحديدة ومباركته "المسرحية الهزلية" للانسحاب الأحادي للحوثيين.

وامس الاثنين أبلغت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، التزام الأمم المتحدة بتحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة.

كما أكدت المسؤولة الأممية خلال لقائها الرئيس هادي، مساء الاثنين، في الرياض، الالتزام بمتابعة تنفيذ اتفاق السويد وفق المفهوم القانوني وقرارات مجلس الأمن، والتزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتحقيق السلام في اليمن.

ولفتت إلى دعم المجتمع الدولي لليمن وقيادته الشرعية التي تحظى بإجماع غير مسبوق في الأمم المتحدة، وفق ما نقلته عنها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشددت على أهمية الرقابة والتحقق الثلاثية في أي عمليات انتشار وعلى احترام مسارات السلطة القانونية وإزالة العوائق أمامها وفقا لاتفاق ستوكهولم.

بدوره، أشار الرئيس اليمني إلى أن حكومته قدمت "كافة التسهيلات لمبعوثي الأمم المتحدة لإنجاح مهامهم خلال فترات عملهم وفي كل محطات السلام، وآخرها دعمها لمارتن غريفثس في إنجاح مهامه وتنفيذ اتفاق ستوكهولم المتصل بالحديدة رغم تعنت الميليشيات الانقلابية، وعدم التزامها بتنفيذ بنود ذلك الاتفاق والالتفاف عليه بمسرحيات هزلية والتماهي معه من قبل المبعوث الأممي، الأمر الذي خلق ضغطاً ورفضاً شعبياً ووطنياً من كافة المكونات والمؤسسات الحكومية، وقبل ذلك من الفريق الحكومي المشارك في تنفيذ ذلك الاتفاق على الأرض".

وجدد هادي الحرص الدائم على تحقيق السلام، قائلاً: "السلام خيارنا الذي قدمنا في سبيله ولأجله التضحيات الجسيمة لمصلحة شعبنا ومجتمعنا، ولتحقيق السلام في المنطقة والعالم".

وجاء هذا اللقاء لمناقشة ملاحظات الشرعية اليمنية على أداء المبعوث الأممي، ووضع المسؤولة الأممية في صورة التجاوزات التي ارتكبها غريفثس عند تطبيق اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة.