هجوم حوثي على خميس مشيط واعلان مهم صادر عن قوات التحالف

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت، مساء الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيّرتين" أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط.
وأوضح المالكي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط تلك الطائرات في كل مرة.
إلى ذلك، أكد حق المملكة المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
يذكر أنه في 26 مايو الماضي، أعلن التحالف إسقاط طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.
كما اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، في 23 مايو، طائرة درون حوثية مسيرة باتجاه مطار نجران.