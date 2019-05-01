شبكات الجيل الخامس... هكذا ستغير وجه الإنترنت وحياتنا

الثلاثاء 11 يونيو-حزيران 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 159

ينتظر العالم قريباً ثورة جديدة في عالم تكنولوجيا الاتصالات مع انطلاق شبكة الجيل الخامس (5 جي) على الهواتف الجوالة.

ومن المتوقع أن تحسن هذه التقنية عملية البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمراسلة المجانية عبر التطبيقات المختلفة، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويتم الإعلان عن هذه التقنية باعتبارها الخطوة الضرورية للبدء باستخدام الروبوتات لإجراء عمليات جراحية عن بعد، على سبيل المثال، وفي توفير وسائل النقل الآلي بشكل كامل في جميع المدن.

وفي ظل الحديث عن شبكات الجيل الخامس، من الضروري طرح سؤال بديهي: ما يميزها عن شبكات الجيل الرابع (4 جي)؟

وضمن هذا السياق، أشار خبير الاتصالات بول بودي إلى أن شبكة الجيل الخامس تتميز بفاعلية أكبر وبتكلفة أقل على المستخدمين.

وقال: «على المدى الطويل، سيكون هناك ما يعرف بتطبيقات (إنترنت الأشياء)، لكن قبل ذلك سنحتاج إلى شبكة الجيل الخامس هذه التي ستنطلق حول العالم هذا العقد».

ويتوفر حالياً هاتف «سامسونغ غالاكسي إس 10» الذي يستطيع تشغيل شبكة الجيل الخامس بشاشة 6.7 بوصة وبطارية أكبر وتقنية شحن أسرع وكاميرا جديدة بالكامل، عبر شركة الاتصالات الأسترالية «تلسترا»، وتم إطلاقه في أستراليا الأسبوع الماضي.

وستمكن هذه التقنية المستخدمين من تحميل فيلم على «نتفليكس» و«هم في طريقهم إلى منازلهم على متن القطار في ملبورن»، بحسب التقرير.

وستتيح شبكة الجيل الخامس للمستخدمين سرعة كبيرة في تحميل وتنزيل الفيديوهات والأفلام والبث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وستفوق السرعة بطبيعة الحال تلك التي كان يحصل عليها المستخدمون بواسطة شبكة الجيل الرابع.

وسيكون محبو الألعاب الإلكترونية أكبر الفائزين عندما تسيطر شبكات الجيل الخامس على الأسواق، حيث ستزيد هذه الشبكات من سرعة الاستجابة والتفاعل.

وتستخدم شبكة الجيل الخامس أنواعاً مختلفة من الهوائيات، وتعمل على ترددات الطيف الراديوي المختلفة، وستساهم بربط العديد من الأجهزة الأخرى بالإنترنت، حيث ستوفر خدمات متعددة فائقة السرعة.

ويمكن لهذه الشبكة دعم أكثر من 1000 جهاز إضافي لكل متر، زيادة عما كانت شبكة الجيل الرابع قادرة على فعله، وفقاً للتقرير.

ويفترض أن تكون هذه الشبكة أيضا أسرع بـ20 مرة من الجيل الرابع. وعلى سبيل المثال، يمكن لمحبي الأفلام تحميل 10 أفلام باستخدام هواتف تدعم شبكة الجيل الخامس، في نفس الوقت الذي تحتاجه أجهزة شبكة الجيل الرابع لتحميل نصف فيلم واحد فقط.

ويمكن لهذه الشبكة الجديدة أيضا السماح للأطباء بالقيام بعليمات جراحية عن بعد باستخدام الروبوتات والإنترنت. وستصبح الأجهزة الإلكترونية المنزلية أكثر ذكاءً وتعمل بشكل أسرع عبر إمكانية وصلها بالإنترنت أيضاً.

وفي الوقت الذي تعمل فيه شبكة الجيل الخامس في عدد معين من المدن الكبرى في الوقت الحالي، تقول «تلسترا» إنها ستعمل في 35 مدينة أخرى قريباً.