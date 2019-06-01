السعودية تحذر المقيمين لديها من عدم الإلتزام بهذا الإجراء فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بإعلان اعتزالها الفن: أشعر بالقرف وزير الخارجية البريطاني يغلق الهاتف في وجه ترامب خوفاً من هذا الأمر «اليمن» يفقد كل ساعتين أمّاً و 6 مواليد.. ما هي الاسباب؟ تفاصيل مشروع بيان قدمته بريطانيا الى مجلس الأمن بشأن الاستهداف الحوثي للسعودية ومهمة «غريفيث» في «اليمن» تفاصيل عملية نوعية للجيش بمعقل «الحوثيين» «التحالف» يعلن مصرع أكثر من «600» حوثيا الحوثيون يعلقون على استقالة وزير الخارجية ”خالد اليماني“ قوات «الجيش» تحقق انتصارات جديدة في «الضالع» وتكبد «الحوثيين» خسائر فادحة اللواء «محروس»يحث قواته على الإستعداد الدائم للدفاع عن محافظة «سقطرى»
أنذرت المملكة العربية السعودية المقيمين داخلها، بعدد من العقوبات النظامية التي قد تصل إلى إبعادهم من المملكة.
وأعلنت مديرية الجوازات إن عدم الالتزام بتجديد الهوية يعرض صاحبها للعقوبات المقررة نظاميا حتى تصل إلى الإبعاد. وأكدت الجوازات أن عقوبة عدم التجديد في المرة الأولى غرامة مالية قدرها 500 ريال، وفي المرة الثانية، 1000 ريال، أما المرة الثالثة فستكون العقوبة الإبعاد عن البلاد. (الدولار يساوى 3.75 ريال سعودي).
ويمكن للمقيم تجديد هويته عبر تطبيق إلكتروني خاص بوزارة الداخلية السعودية هو "أبشر" أو بوابة "مقيم" الإلكترونية، وذلك قبل 3 أيام من انتهائها