«اليمن» يفقد كل ساعتين أمّاً و 6 مواليد.. ما هي الاسباب؟

الثلاثاء 11 يونيو-حزيران 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 215

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الاثنين 10 يونيو2019 م ، أنّ أماً و6 مواليد يموتون كل ساعتين في اليمن؛ بسبب مضاعفات تحدث خلال الحمل أو الولادة.

وقالت المنظمة في تقرير لها: إنّ "سنوات النزاع المسلح باليمن عملت على تدهور وضع النساء والأطفال عند الولادة، داخل بلد كان بالفعل أفقر البلدان في الشرق الأوسط وواحد من أفقر بلدان العالم حتى قبل تصاعد الحرب أوائل 2015".

وأردفت أن "الأمهات والرضع من بين أكثر الفئات ضعفاً في اليمن، خاصة أن الخدمات العامة الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية لدعم الأمهات والولادة، على وشك الانهيار التام".

وأوضحت المنظمة أنه "تتجلى إحدى نتائج الحرب في اليمن على أنها هجوم واضح على الأمومة والأبوة".