تفاصيل مشروع بيان قدمته بريطانيا الى مجلس الأمن بشأن الاستهداف الحوثي للسعودية ومهمة «غريفيث» في «اليمن»

الثلاثاء 11 يونيو-حزيران 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قدمت بريطانيا مشروع بيان إلى مجلس الأمن الدولي، يندد بالهجمات التي شنتها المليشيات الحوثية المدعومون من إيران ضد منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن «مثل هذه الهجمات تمثل تهديداً خطيراً» للأمن القومي للمملكة، فضلاً عن «التهديد الأوسع» للأمن الإقليمي.

ويشجع مشروع البيان على الحل السياسي للأزمة اليمنية، كما يشدد على «الدعم التام» للمبعوث الأممي مارتن غريفيث.

ونقلت صحيفة«الشرق الأوسط» عن مصدر دبلوماسي أن «الكويت طلبت إدخال تعديلات رئيسية على فقرات عدة في المشروع»، ودعت إلى استبدال ما ورد في الفقرة الثانية عن «تقدم مبدئي» في تنفيذ إعادة انتشار القوات في الحديدة بفقرة أكثر واقعية «تشجع الأطراف على تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى لإعادة الانتشار طبقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه في شأن التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة».

في سياق متصل، طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة بتقديم تفسيرات حول تسليمها الميليشيات الحوثية سيارات دفع رباعي جديدة لنزع الألغام، واستغرب وصف المنظمة الدولية للميليشيات الانقلابية بـ«الشركاء». وتساءل المتحدث باسم القوات المشتركة للتحالف تركي المالكي : «كيف أصبحت ميليشيات انقلابية شريكة للأمم المتحدة التي تعد مظلة للاستقرار والأمن الدولي؟»