تفاصيل عملية نوعية للجيش بمعقل «الحوثيين»

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نفذت اليوم الاثنين 10 يونيو 2019 م قوات الجيش الوطني عمليات عسكرية نوعية في محافظة صعدة شمال البلاد.
وقال موقع سبتمبر نت إن قوات الجيش شنت هجمات نوعية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في مديرية رازح غرب المحافظة واستهدفت تحصينات ميليشيا الحوثي الانقلابية الأمامية.
وأسفرت العمليات والمداهمات عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وإجبار عشرات آخرين على الفرار والتراجع.
كما شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي المحافظة.
واستهدف المقاتلات، مساء امس الأحد، تجمعات للمليشيا الحوثية فوق سلسلة مرتفعات جبال العاديات الواقعة على تخوم مركز مديرية كتاف.
وأسفرت الغارات عن مصرع عدد من عناصر المليشيا، وتدمير آليات قتالية تابعة لها، و سلاح عيار (23).