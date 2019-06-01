«التحالف» يعلن مصرع أكثر من «600» حوثيا

الإثنين 10 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 452

قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إن إجمالي خسائر ميليشيا الحوثي منذ 27 مايو الماضي وحتى اليوم، بلغت 620 قتيلا، وتدمير 342 من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأوضح المالكي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن مقاتلات التحالف استهدفت عربات مسلحة ومقاتلين حوثيين في مديرية باقم، واستهداف تجمع 13 مقاتلا حوثيا في مديرية كتاف والبقع، وكذا استهداف عربة نقل وإمداد و 8 مقاتلين في باقم بمحافظة صعدة.

وأضاف، تم استهداف ومهاجمة موقع للتحصين في مديرية عبس بمحافظة حجة، واستهداف مدفع هاون في باقم بصعدة واستهداف عربة نقل أسلحة تابعة للمليشيات الحوثية في محافظة صعدة مديرية كتاف والبقع.

وأكد متحدث التحالف استهداف مراكز اتصالات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية في مديريتي حيدان ومنبه بمحافظة صعدة.

وأشار إلى أن أبرز مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية من الداخل اليمني في اتجاه المملكة هي من صعدة وعمران حيث بلغت مجمل تلك الصواريخ التي أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة 226 صاروخًا.

كما استعرض الأهداف العملية لعمليات الإسناد للجيش الوطني اليمني والتي تمثلت في استهداف صاروخ باليستي للميليشيات في مديرية بمحافظة صعدة بالإضافة إلى مستودع للطائرات بدون طيار في معسكر الفريجة بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء، وكذا استهداف موقع لتخزين الطائرات بدون طيار الحوثية في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

كما أكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بالعمل على جميع المسارات والمبادئ التي أنشئ وبدأ من أجلها التحالف، وفي مقدمتها المسار السياسي والاقتصادي والإنساني والمسار العسكري والذي يحقق الحالة النهائية والرغبة للمسار السياسي في إنهاء الانقلاب وإعادة الحكومة الشرعية في اليمن وأيضًا إعادة اليمن للحاضنة الخليجية والعربية بعد ما اختطفته ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.

ولتف إلى أن التحالف يعمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن والحكومة اليمنية الشرعية والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن لإنهاء الانقلاب الحوثي وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية وَفْق المرجعيات الثلاث.

وقال إن " قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جميع الجهود لإنهاء الانقلاب والعمل على توفير البيئة السياسية المناسبة للتوافق اليمني ـ اليمني بمشاركة جميع الأطياف السياسية لتحقيق مصلحة الشعب اليمني ككل".