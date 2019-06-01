قوات «الجيش» تحقق انتصارات جديدة في «الضالع» وتكبد «الحوثيين» خسائر فادحة

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تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، من تحرير مواقع جديدة في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وذكر موقع الجيش الوطني «سبتمبر نت» ان قوات الشرعية تمكنت من تحرير، تبة “الدار”، وقرية “دبيان”، وقرية “الدوير”، وتباب وقرى أخرى مطلة على منطقتي هجار والقفلة شمالي مديرية قعطبة.
كما تمكنت قوات الجيش من تحرير منطقة شخب والزمعري والقفلة شمال غرب مديرية قعطبة شمال المحافظة، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة.
وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير عربة تابعة لها، وطقمين وسلاح عيار (14.5).أسلحة وأطقم تابعة لها.